فرقاطة روسية حديثة تزود بمحرك هجين

تسير فرقاطة "ميركوري" الروسية الحديثة من مشروع 20386 بسرعة غير مسبوقة تفوق سرعة سابقاتها بنسبة 15% بفضل تصميم مميز لمقدمتها.

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صرح نائب كبير مصممي مشروع "ميركوري" داديكين، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية أن فرقاطة "ميركوري" الصغيرة السريعة تم تزويدها بمحرك هجين يضم محرك توربين غازيا ومحركات كهربائية. وتسير الفرقاطة في الظروف العادية بواسطة المحركات الكهربائية. وإذا اقتضى الأمر بلوغ السرعة القصوى فإن الفرقاطة تشغل محرك التوربين الغازي. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحركات 55 ألف حصان.

ومن مميزات الفرقاطة الجديدة قدرتها على استبدال أسلحة تحملها على متنها. ويمكن أن تسلح وفقا للمهمة التي تقوم بأدائها بمدفع أوتوماتيكي أو رادار مائي للبحث عن الغواصات أو صواريخ "خا- 35" المجنحة أو صواريخ "كاليبر" المجنحة والصواريخ المضادة للجو. ويمكن أن تحمل الفرقاطة على متنها مروحية متعددة المهام ودرون استطلاع من طراز "غوريزونت".

وتتميز الفرقاطة بالتخفي الفائق عن الرادارات بفضل تصميم منشآتها السطحية المصنوعة من المادة البلاستيكية.

ويتوقع أن تسلم الفرقاطة للبحرية الروسية بحلول عام 2022 .

المصدر: روسيسكايا غازيتا