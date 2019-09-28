تفسير طبيعة المباني القديمة العملاقة

أعلن علماء جامعة كيل الألمانية، أن المباني القديمة العملاقة، التي عثر عليها في أوروبا العائدة إلى حضارة كيوكوتيني-تريبيليان، هي أطلال مراكز اجتماعية واقتصادية.

يفيد موقع Phys.org ، بأن الباحثين قارنوا بقايا المباني الضخمة القديمة، التي لا يعرف الهدف من إنشائها، التي عثر عليها بالقرب من قربة "مايدانيتسكويه" في أوكرانيا مع بقايا أكثر من 100 مبنى قديم منتشر في 19 مستوطنة أوروبية قديمة.

اتضح للباحثين إن موقع هذه المباني الغامضة وعدم العثور فيها على دليل كونها كانت للسكن الدائم، يشير إلى أنها كانت مراكز اجتماعية.

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وتمكن الخبراء من كشف تتابع ظهور هذه المباني اعتمادا على الطراز المعماري وميزات أخرى. حيث اتضح أن بعضها مخصصة لخدمة جميع السكان، والبعض الآخر لخدمة سكان المدن فقط.

إن إقامة 5-15 ألف إنسان في وحدة سكنية يؤثر في الوسط المحيط، ما قد يسبب ظهور مشكلات اجتماعية خطرة، لا يمكن حلها إلا عن طريق تشكيل مؤسسات سياسية لدعم بنية المجتمع. ولكن مع مرور الوقت اختفت المراكز الاجتماعية ذات المستوى المنخفض والمتوسط، ما يشير إلى ظهور سلطة مركزية، تسببت في اختلال التوازن الاجتماعي واختفاء المستوطنات الكبيرة بحلول عام 3650 قبل الميلاد.

لقد عثر على مثل هذه المباني القديمة في أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا.

المصدر: لينتا. رو