 
مباشر

اكتشاف قبر أثري وسط موسكو

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف قبر أثري وسط موسكو
Sputnik Maxim Blinov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf8u

أعلن علماء الآثار في العاصمة الروسية موسكو عن اكتشاف قبر أثري مميز في أحد الشوارع الواقعة وسط المدينة.

وتبعا للتقارير الواردة عن مكتب بلدية موسكو فإن الخبراء تمكنوا من العثور على القبر الأثري في شارع "أوستوجينكا" بالقرب من موقع كنيسة "سلوفوشي" التي تم هدمها في العهد السوفيتي عام 1935.

ويعتقد أن القبر المبني من الحجر الأبيض كان قد شيّد عام 1720، ويعود لشخص يدعى دميتري سبيردونوف، كان أحد الأشخاص الذين يرتادون كنيسة "سلوفوشي" المذكورة، ويساهم في شعائر القداديس التي كانت تقام فيها.

اكتشاف قبر أثري وسط موسكو
Sputnik Maxim Blinov
إقرأ المزيد
متحف الإرميتاج يعتزم فتح فروع له داخل روسيا وخارجها
متحف الإرميتاج يعتزم فتح فروع له داخل روسيا وخارجها

ويشير خبراء الآثار إلى أن الكتابات التي وجدت على شاهدة القبر نقشت بتقنية "الحروف المركبة" التي كانت متبعة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في روسيا.

وبعد الانتهاء من تفحص القبر والشاهدة سلّم خبراء الآثار الشاهدة الحجرية التي عثروا عليها إلى متحف دير راهبات "زاتشاتيفسكي" في موسكو.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة قديمة تحرج جاستن ترودو وتجبره على الاعتراف بالـ"عنصرية"