اكتشاف قبر أثري وسط موسكو

أعلن علماء الآثار في العاصمة الروسية موسكو عن اكتشاف قبر أثري مميز في أحد الشوارع الواقعة وسط المدينة.

وتبعا للتقارير الواردة عن مكتب بلدية موسكو فإن الخبراء تمكنوا من العثور على القبر الأثري في شارع "أوستوجينكا" بالقرب من موقع كنيسة "سلوفوشي" التي تم هدمها في العهد السوفيتي عام 1935.

ويعتقد أن القبر المبني من الحجر الأبيض كان قد شيّد عام 1720، ويعود لشخص يدعى دميتري سبيردونوف، كان أحد الأشخاص الذين يرتادون كنيسة "سلوفوشي" المذكورة، ويساهم في شعائر القداديس التي كانت تقام فيها.

Sputnik Maxim Blinov

إقرأ المزيد

ويشير خبراء الآثار إلى أن الكتابات التي وجدت على شاهدة القبر نقشت بتقنية "الحروف المركبة" التي كانت متبعة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في روسيا.

وبعد الانتهاء من تفحص القبر والشاهدة سلّم خبراء الآثار الشاهدة الحجرية التي عثروا عليها إلى متحف دير راهبات "زاتشاتيفسكي" في موسكو.

المصدر: فيستي