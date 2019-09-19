صحيفة أمريكية: صاروخ "تسيركون" يضمن تفوقا استراتيجيا للبحرية الروسية

قالت صحيفة Forbes الأمريكية إن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية الروسية الواعدة تضمن تفوقا استراتيجيا للبحرية الروسية على البحرية الأمريكية.

ويرى الخبراء العسكريون أن صاروخ "تسيركون" الروسي يتقدم على كل سابقاته البحرية الروسية والأجنبية بفضل سرعته الهائلة التي تفوق سرعة الصوت 8 أضعاف، ما يمنع الدفاعات الجوية المعادية من تدميره.

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وحسب Forbes فإن غواصة "قازان" الروسية النووية الحديثة من مشروع "كا – 561" هي التي ستحمل صواريخ "تسيركون" إلى جانب الصواريخ فوق الصوتية وتحت الصوتية مثل صاروخ "كاليبر".

وقالت الصحيفة إن "تسيركون" يمكن أن يحلق بسرعة تفوق سرعة 8 ماك. وفي سبيل المقارنة فإن صواريخ "توماهوك" المجنحة التي تتزود بها الغواصات الأمريكية والبريطانية تحلق بسرعة 0.75 ماك.

وأشار المحللون العسكريون إلى أن البحرية الروسية غيرت تكتيك استخدام سلاحها فائق الدقة وصارت تستهدف الأهداف البرية إلى جانب السفن الحربية وحاملات الطائرات.

وقد أعربت كل من فيتنام والجزائر والصين والهند عن رغبتها في شراء صواريخ "كاليبر" المجنحة بعد نجاح استخدامها ضد الأهداف البرية التابعة للإرهابيين في سوريا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا