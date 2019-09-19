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صاروخ روسي يفوق مداه أي صاروخ منافس

العلوم والتكنولوجيا

صاروخ روسي يفوق مداه أي صاروخ منافس
Sputnik Ministry of Defense of the Russian Federation
الصاروخ الروسي Х-101
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أعلن بوريس أبنوسوف، مدير عام مؤسسة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، أن بإمكان روسيا تحسين مواصفات صواريخها التكتيكية، بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ ذات المدى المتوسط والقصير.

وقال أبنوسوف، "إنه لم يتمكن أي من منافسينا تحقيق مدى صاروخنا Х-101  حتى الآن. ما يعني أنه لدينا إمكانيات تقنية لتحسين مواصفاته التقنية والتكتيكية".

ووفقا له، بإمكان المؤسسة "بأقل الطرق تكلفة" ايجاد الرد المناسب لأي تطورات صاروخية محتملة في الولايات المتحدة.

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وكان قد أعلن في بداية سبتمبر الجاري عن تحديث صواريخ P-800 Onyx المضادة للسفن، التي سرعتها تفوق سرعة الصوت وذات المدى المتوسط.

من جانب آخر اختبرت وزارة الدفاع الأمريكية يوم 18 أغسطس الماضي في جزيرة سانت نيقولا صاروخا مجنحا أرضيا مداه أكثر من 500 كيلومتر.

ويبلغ وزن الصاروخ الروسي المجنح Х-101 "جو-أرض" أكثر من طنين، ولديه القدرة على حمل زهاء نصف طن من المواد المتفجرة إلى مسافة تصل إلى 5.5 ألف كيلومتر، ويستطيع أن يصيب الهدف بدقة تصل إلى 15-20 مترا، إضافة إلى هذا لا يمكن أن تكتشفه الرادارات بسهولة.

المصدر: نوفوستي

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