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شركة "روستيخ": الإنتاج الصناعي لمنظومة "إس – 500" يبدأ في النصف الثاني لعام 2020

العلوم والتكنولوجيا

شركة
Sputnik وزارة الدفاع
صورة أرشيفية
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صرح رئيس شركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف" في حديث أدلى به يوم 16 سبتمبر لصحيفة "إر بي كا" الروسية بأن إنتاج منظومة "إس – 500" للدفاع الجوي على دفعات ينطلق في النصف الثاني للعام 2020.

وقال مجيبا عن سؤال موجه إليه بهذا الشأن:" أظن أن إنتاجها الصناعي سيبدأ بعد عام".

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وحسب، تشيميزوف، فإن روسيا لن تصدر هذا السلاح إلى دول أخرى في 5 أعوام  قادمة إلى أن تنتهي عملية تزويد الجيش الروسي به. وبعد ذلك فقط ستنتج نماذج قابلة للتصدير من تلك المنظومة. وأشار إلى أن منظومة "إس – 400" للدفاع الجوي لا تزال رائجة خارج روسيا.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، كان قد صرح في أبريل الماضي أن عملية تصميم منظومة "إس – 500" دخلت مرحلتها الختامية".

أما وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فكان قد أعلن في وقت سابق أن وحدات الجيش الروسي ستتسلم عام 2020 منظومات "إس – 500". وأضاف أن إعداد الخبراء لاستخدامها يجري في أكاديمية القوات الجوية والفضائية بمدينة تفير الروسية.

المصدر: تاس   

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