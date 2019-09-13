الجيش الروسي يتسلم فوجا جديدا من صواريخ "إس – 400"

تسلم الجيش الروسي الأسبوع الجاري فوجا جديدا من صواريخ "إس – 400 تريؤومف" المضادة للجو.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة ألماس – أنتاي" الروسية المصنعة للصواريخ.

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وأوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية خبر تسليم فوج الصواريخ للقوات الجوية والفضائية الروسية مشيرة إلى أنه أول فوج لصواريخ "إس – 400" سلم للجيش عام 2019 قبل الموعد المعين لها.

وأضاف الناطق أن مراسم تسليم الصواريخ أقيمت في ميدان التدريب "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان الروسية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في مارس الماضي بأن الجيش الروسي سيتسلم قريبا منظومات "إس – 500" للدفاع الجوي والدرع الصاروخية والتي تتفوق في المدى والارتفاع على منظومة "إس – 400".

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وتتصف منظومة الصواريخ الحديثة المضادة للجو" إس- 400 "(تريؤومف) خلافا لسابقتها "إس 300 بي إم" بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية. وليس بمقدور أي منظومة أخرى متابعة مثل هذا المسار.

وتعتبر منظومة "إس 400 " الأكثرَ تطورا في العالم، وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة. وتم تصميم المنظومة في شركة "ألماس – أنتاي". وبدأ تزويد الجيش الروسي بمنظومات " إس- 400 " (تريؤومف) بدءا من أغسطس عام 2007 حيث بدأت أول كتيبة مزودة بهذه المنظومات مناوبتها القتالية في ضواحي موسكو.

وقد اشترت كل من الصين وتركيا أفواجا من صواريخ "إس - 400" الروسية وتستعد الهند لتوقيع اتفاقية شراء المنظومة.

مواصفاتها الفنية التكتيكية:

مدى اكتشاف الأهداف 600 كلم،

مدى تدمير الأهداف الجوية –400 كلم،

مدى تدمير الصواريخ الباليستية 5- 60 كلم،

الارتفاع الأقصى لإصابة الهدف 27 كلم،

الارتفاع الأدنى لإصابة الهدف 100 متر،

السرعة القصوى للهدف المدمر 4800 كلم في الساعة،

عدد الأهداف المدمرة في وقت واحد 36 هدفا،

عدد الصواريخ الموجهة في وقت واحد 72 صاروخا،

زمن نشر المنظومة من الحركة 5 دقائق،

وستضمن منظومة "إس – 500 " حماية مناطق معينة والمدن الكبيرة والمواقع الصناعية والاستراتيجية. وستكون المنظومة قادرة على اكتشاف وإصابة 10 أهداف باليستية بسرعة 7 كلم في الثانية في آن واحد، وكذلك مجموعات الصواريخ المجنحة والأهداف الجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وتتفوق مواصفات منظومة "إس – 500" على منظومة "إس – 400" (تريؤومف) الروسية ومثيلتها الأمريكية "PAC-3" أي النموذج الأخير لصواريخ "باتريوت.

المصدر: إر تي