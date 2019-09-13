بريطانيا تحدد أخطر الأسلحة الروسية

أعلن جوليان بول، مساعد رئيس أركان القوات الجوية الملكية أن على بريطانيا عمل ما يمكنها من مواجهة منظومات "إس-400" الصاروخية ومنظومة الصواريخ الساحلية التكتيكية "إسكندر" الروسية.

وأشار جوليان بول في كلمته بالمعرض الدولي : "معدات الدفاع والأمن 2019 "، إلى أن المناطق التي تنشئها موسكو لتحديد ومنع المناورة، تجعلنا نشك بقدرة لندن على الاستجابة السريعة للوضع المتغير في المناطق المتنازع عليها.

ولذلك لتجاوز هذا الأمر يقترح بول استخدام العقل الصناعي والأسلحة الواعدة وتغيير تكتيك العمليات الحربية.

ويذكر أنه في شهر أغسطس حلقت قاذفة القنابل الاستراتيجية الثقيلة من طراز B-2 Spirit التابعة لسلاح الجو الأمريكي لأول مرة برفقة مقاتلتين من الجيل الخامس من طراز F-35B Lightning II تابعة لسلاح الجو الملكي.

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واعتبرت مجلة Business Insider البريطانية في شهر أبريل 2018 ، الغواصة النووية الروسية الواعدة غير المأهولة "ستاتوس-6" (بوسيدون) بأنها "غواصة يوم القيامة".

المصدر: لينتا. رو