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بناء حاملتي مروحيات جديدتين في القرم

العلوم والتكنولوجيا

بناء حاملتي مروحيات جديدتين في القرم
Sputnik Sergey Mamontov
معمل سفن في القرم
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أرسلت وزارة الدفاع الروسية إلى معمل "زاليف" لصناعة السفن في القرم طلبا ببناء حاملتي مروحيات.

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وقال مصدر بصناعة السفن الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" إن إزاحة السفينتين ستبلغ 15 ألف طن. وأضاف أن حاملة المروحيات الأولى ستسلم للبحرية الروسية قبل انتهاء سريان مفعول برنامج تسليح الجيش الروسي، أي قبل عام 2027.

وأوضح أن السفينتين يمكن أن تحملا على متنهما ما يزيد عن 10 مروحيات من مختلف الأنواع وكذلك حوضا لزوارق الإنزال.

وأشار المصدر إلى أن عملية وضع المشروع التصميمي للسفينتين تمر حاليا بمرحلتها النهائية وسيتم بعد أشهر توقيع اتفاقية بناء حاملتي المروحيات مع معمل "زاليف" للسفن في القرم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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