مروحية مسيرة روسية تنقل الأموال وتستطلع الطقس

أعلن مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، أن مروحية VRT300 ذاتية القيادة تخضع لاختبارات ميدانية نهاية الربع الثالث للعام الجاري.

جاء ذلك على لسانه أثناء عرض المروحية في جناح الشركة بمعرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء بمدينة جوكوفسكي في ضواحي موسكو.

وقال، بوغينسكي، إن الخبراء في فرع الشركة "في إر تكنولوجي" يعملون على تصميم المروحيات المدنية، بما فيها المروحيات المسيرة. أما مروحية VRT300 ذاتية القيادة فتعد جاهزة للاختبارات الميدانية التي يتوقع أن تنطلق في الربع الثالث للعام الجاري.

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وتستخدم المروحية للقيام برحلات جوية في المدينة، والهبوط على متن السفن النهرية والبحرية والإقلاع منها، واستطلاع الطقس وحالة الجليد في منطقة القطب الشمالي.

وأعاد، بوغينسكي، إلى الأذهان أن شركته وقعت عام 2018 اتفاقية مع مصرف "سبيربنك" الروسي تقضي بنقل الأموال والحمولة باستخدام مروحية VRT300 المسيرة.

وهناك نسخة للمروحية المسيرة تسمى بـ Arctic Supervision تم تزويدها برادار رصد جانبي ستستخدم لرصد الجليد وتقييم حالته في بحار المحيط المتجمد الشمالي وبمقدورها نقل 70 كيلوغراما من الأجهزة والحمولة المفيدة.

المصدر: نوفوستي