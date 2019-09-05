صحيفة أمريكية : إيران ومصر قد تشتريان مقاتلة "ميغ–35" الروسية

أشارت صحيفة Military Watch الأمريكية إلى أن مقاتلة "ميغ-35" تعد مثيلة رخيصة لمقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس.

وأضافت أن تلك الطائرة "ميغ-35" قد اقتبست تكنولوجياتها الكثيرة من "سو-57"، وما زالت في الوقت نفسه بسيطة الصيانة، وتتميز المقاتلة، بحسب الصحيفة، باتجاه متغير لقوة الدفع، ما يضمن لها قوة فائقة على البقاء (الصمود في مواجهة الضربات).

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ومن المميزات الأخرى للطائرة رادار قوي ووزن كبير للحمولة المفيدة والأجهزة الجوية الحديثة ومنظومة الحرب الإلكترونية المتوفرة على متنها وقدرتها على الإقلاع من مطارات ذات مدرج قصير.

وذكرت الصحيفة 5 بلدان يحتمل أن تشتري تلك المقاتلة. وبينها الهند التي تمتلك أسطولا ضخما من مقاتلات "ميغ – 29" السوفيتية الصنع. وستأتي "ميغ – 35" إضافة جيدة إلى مقاتلتي "سو-30 إم كا إي" و"سو-57" الروسيتين التي تجري الهند حاليا محادثات بشأن شرائها.

في هذا السياق ذكرت الصحيفة إيران التي لديها سربان من طائرات "ميغ -29" التي اشترتها من الاتحاد السوفيتي منذ 30 عاما ومصر التي كانت قد اشترت في روسيا 50 مقاتلة من طراز "ميغ – 29 إم". وكان من المفترض آنذاك أن تكون "ميغ – 35" مفتاحا أمثل لتحديث أسطول طائراتها الحربية.

وضمن قائمة البلدان المرشحة لشراء مقاتلات "ميغ – 35"، حسب الصحيفة، بيلاروس وكوريا الشمالية اللتان لديهما أيضا مقاتلات "ميغ – 29" القديمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا