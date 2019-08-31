بدء الإنتاج الصناعي لمقاتلات "ميغ – 35" في روسيا

يبدأ في روسيا إنتاج مقاتلات "ميغ – 35" الخفيفة على دفعات.

أعلن ذلك الخميس 29 أغسطس مدير عام شركة "ميغ" الروسية، إيليا تاراسينكو، على هامش معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي يقام حاليا في ضواحي موسكو.

Sputnik Ramil Sitdikov

وأضاف أن اتفاقية توريد المقاتلات الجديدة لوزارة الدفاع ستوقع . فيما قال تارسينكو إن طلبات بشراء 6 مقاتلات "ميغ – 35" وردت إلى الشركة من بلدان أخرى وقد توقع معها اتفاقيات على هامش المعرض.

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وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "ميغ" كشفت في معرض "ماكس – 2019" عن نموذج قابل للتصدير من مروحية "ميغ -35".

ويتميز هذا النموذج برادار حديث وبعض التعديلات التي أدخلت إلى تصميم جسم الطائرة. وتم تزويد المقاتلة بمنظومة الاستطلاع الإلكتروني البصري ورادارات البحث عن الأهداف ورصد البر والبحر والجو.

ويأمل، إيليا تاراسيتكو، بأن توقع شركته اتفاقيات تصدير بضع عشرات مقاتلات من هذا النوع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا