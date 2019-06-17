القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلات "ميغ-35" الفتاكة

ذكرت قناة "نوفوستي" أن القوات الجوية الروسية استلمت أول مقاتلتين من نوع "ميغ-35"، المتطورة والمتعددة المهام.

وخلال مقابلة مع القناة قال المدير العام لشركة ميغ، إيليا تاراسينكو: "خلال السنوات الـ 3 الماضية تمكنا من إنجاز قفزة نوعية في برنامج تطوير ميغ-35، واختبار هذه المقاتلات في زمن قياسي لم يتعد العامين ونصف العام، واليوم وبموجب العقد الموقع مع وزارة الدفاع الروسية، تسلمت القوات الجوية في البلاد أول مقاتلتين من هذا الطراز".

وأضاف: "هذه المقاتلات التي تنتمي إلى الجيل 4++ مصممة لكسب التفوق الجوي، وضرب مختلف الأهداف الجوية والأرضية خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي للعدو".

وطورت روسيا هذه المقاتلات لتكون واحدة من أكثر المقاتلات المتعددة المهام تفوقا في العالم، وزودتها بأحدث التقنيات وأفضل الأنظمة الرادارية القادرة على اكتشاف الأهداف الجوية عن بعد 120 إلى 150 كلم، ومتابعة 10 أهداف وضرب 4 منها دفعة واحدة، بالإضافة إلى قدرتها على اكتشاف الأهداف البحرية الكبيرة على مسافة 250 كلم، والأهداف الصغيرة كالزوارق على بعد 150 كلم.

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ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذه المقاتلات:

- الطول: 19 مترا.

- الارتفاع: 6 أمتار

- باع الجناحين: 15 مترا.

- الطاقم: شخص واحد أو 2.

- السرعة القصوى: 2.4 ماخ (2556 كلم/ ساعة).

- الوزن عند الإقلاع: 19200 كلغ.

- الوزن مع الحمولة القصوى: 29700 كلغ.

- السقف العملي للارتفاع: 17500 متر.

- التسليح: صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض" موجهة، صواريخ غير موجهة، قنابل متنوعة موجهة وغير موجهة، مدفع رشاش عيار 30 ملم.

المصدر: نوفوستي