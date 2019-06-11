شاهد.. الطيارون الروس يدهشون العالم بعروض مذهلة!

تناقلت مواقع الإعلام الروسية بعض الفيديوهات التي تظهر جانبا من تدريبات الطيارين الروس الذين سيمثلون بلادهم في المسابقة الدولية للطيران التي ستعقد في أغسطس المقبل.

ويظهر أحد الفيديوهات الذي التقط أثناء تصفيات مسابقات "أفيادارتس-2019"، قدرة الطيارين على التحليق بمقاتلات "سو-30" وفق مجموعات متناسقة، وتنفيذهم لمناورات جوية معقدة، تستخدم أثناء المعارك للالتفاف على العدو وتفادي مضاداته الجوية.

كما يظهر شريط فيديو آخر، قدرة مروحيات "مي-8" و"مي-28" و"كا-52" على المناورة العالية، وإصابة مختلف الأهداف البرية والبحرية والجوية بدقة عالية، وإطلاق العبوات الحرارية التي تستخدم لحمايتها من الصواريخ الموجهة أثناء المعارك.

كما نشرت قناة RT شريط فيديو يظهر مشاركة مقاتلات "سو-35-إس" وقاذفات "سو-34" في المرحلة الابتدائية لمسابقات "أفيادارتس" التي أجريت هذا العام، وتظهر فيه قدرة هذه الطائرات على إصابة أهدافها بدقة في مختلف ظروف الرؤية، معتمدة على أحدث معدات التصويب الحراري، ومعدات الرؤية العاملة بالأشعة ما تحت الحمراء.

المصدر: وكالات روسية