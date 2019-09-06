الجيش الروسي يتسلم عربات الإسعاف المدرعة الحديثة

سوف يتسلم الجيش الروسي العام الجاري دفعة أولى من عربات الإسعاف العسكرية من طراز "لينزا".

وتضم سيارة الإسعاف قمرة القيادة لفردين ومقصورة مدرعة لنقل الجرحى.

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وقال كبير المصممين في شركة "ريم ديزل" المصنعة لعربة الإسعاف، إيغور زاخاريفيتش، إن أول نموذج من عربة "لينزا" العسكرية كشف عنه في منتدى الجيش – 2018". وتم تصنيعها بطلب من وزارة الدفاع بناء على منصة عربة "تايفون" المدرعة. وأطلقت الشركة عام 2019 دفعة أولى من عربات الإسعاف المدرعة.

وأشار كبير المصممين إلى أن سعر عربة الإسعاف "لينزا" تم تخفيضه بطلب من وزارة الدفاع بفضل تبسيط بعض تصاميم العربة وبصورة خاصة أجهزة نقل الحركة حيث حلت النوابض محل الدورة الهيدروليكية.

يذكر أن أسرة عربات "تايفون" المدرعة مخصصة لنقل الأفراد ومختلف أنواع الأسلحة والمعدات. ويمكن استخدام تلك المدرعات كعربات اتصال وإجلاء ومدافع ذاتية الحركة ورافعات.

وتزود العربات برشاش متحكم فيه عن بعد. أما دروع العربة فتحمي أفرادها من إصابة أعيرة 14.5 ملم. ويحمي القاع المدرع من انفجار ألغام وعبوات ناسفة بقوة 8 كيلوغراما من مادة التروتيل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا