قوات الصواريخ الاستراتيجية تتسلم نموذجا جديدا من مدرعة "تايفون"

صرح كبير المصممين في شركة "ريم ديزل" الروسية، إيغور زاراخوفيتش، أن شركته صممت نموذجا خاصا من مدرعة "تايفون" المستخدمة على نطاق واسع في وحدات الجيش الروسي.

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وسيستخدم النموذج ،حسب زاراخوفيتش، لمرافقة منصات الصواريخ النووية. وقال إن اختبارات النموذج الجديد جرت في المصنع المنتج لـ"تايفون" وأوضح أن سعر النموذج انخفض بنسبة 30% بفضل تبسيط تصميم بعض أجزاء العربة المدرعة. وأضاف أن كل مكونات النموذج الجديد روسية الصنع.

يذكر أن أسرة عربات "تايفون" المدرعة مخصصة لنقل الأفراد ومختلف أنواع الأسلحة والمعدات. ويمكن استخدام تلك المدرعات كعربات اتصال وإجلاء ومدافع ذاتية الحركة ورافعات.

وتزود العربات برشاش متحكم فيه عن بعد. أما دروع العربة فتحمي أفرادها من إصابة أعيرة 14.5 ملم. ويحمي القاع المدرع من انفجار ألغام وعبوات ناسفة بقوة 8 كيلوغراما من مادة التروتيل.

المصدر" روسيسكايا غازيتا