دبابة "تي – 80" تقلي البيض وتغلي القهوة

شهدت مراسم افتتاح مسابقة وحدات الإصلاح العسكرية في مدينة أومسك بغرب سيبيريا تحضير وجبة البيض المقلي والقهوة باستخدام محرك التربين الغازي لدبابة "تي – 80".

واستفاد طلاب المعهد التكنولوجي المحلي في مدينة أومسك من الحرارة الصادرة عن محرك الدبابة "تي -80" الروسية لتجهيز البيض المقلي والقهوة وذلك باستخدام ابتكاراتهم.

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وتقام مسابقة المهندسين العسكريين المتخصصين في إصلاح المدرعات في إطار الألعاب العسكرية الدولية، حيث ينقسم برنامج المسابقة إلى 4 مراحل تجري في الفترة ما بين 4 و10 أغسطس، يستعرض خلالها العسكريون الذين يمثلون جيوش فنزويلا والأردن والكونغو ولاوس وروسيا وأوزبكستان مهارتهم في إصلاح وصيانة الدبابات باستخدام المعامل العسكرية المتنقلة، وعربات الإصلاح والإجلاء الروسية الصنع من طراز ""رام – كا إل" و"برام".

يذكر أن 32 مسابقة برية وبحرية وجوية تقام في إطار الألعاب العسكرية الدولية التي انطلقت في 3 أغسطس. وتجري المسابقات في 25 ميدانا للتدريب العسكري بمشاركة 10 دول حيث يستعرض الخبراء العسكريون الممثلون عن 36 بلدا كفاءاتهم.

وتولت وزارة الدفاع الروسية تنظيم تلك الألعاب العسكرية وإجراء 15 مسابقة عسكرية في روسيا، بما فيها بياتلون الدبابات ومسابقة المهندسين العسكريين.

المصدر:روسيسكايا غازيتا