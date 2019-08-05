طاقم المدرعات الروسي حطم رقما قياسيا في بياتلون الدبابات

حطم طاقم روسي في سباقات "بياتلون الدبابات" التي افتتحت يوم 3 أغسطس في ضواحي موسكو رقما قياسيا خاصا بالسرعة كان قد سجله في "بياتلون الدبابات -2017".

وقال الفريق أول، إيفان بوفالتسيف، في حديث أدلى به يوم 4 أغسطس لوكالة "تاس"، إن المنتخب الروسي في بياتلون الدبابات قطع مسافة معينة له مع تنفيذ مهمته خلال 18 دقيقة و55 ثانية وبذلك حطم الرقم القياسي 19 دقيقة و10 ثوان الذي سجله عام 2017.

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وأشار الفريق أول إلى أن السباقات مستمرة ولا يزال الطاقم الروسي في المرتبة الأولى، فيما يأتي الفريق الأرمني في المرتبة الثانية لسباق الدبابات.

وقال إن سباق المجموعة الأولى التي ضمت الفرق الروسي والقرغيزي والأرمني والإيراني انتهى بفوز الأول.

يذكر أن بياتلون الدبابات-2019 (مسافات فن قيادة الدبابات والرمي منها) يقام بضواحي موسكو في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس الجاري بمشاركة 24 جيشا، بما فيه فريقا الدبابات التابعان للجيش العربي السوري والجيش السوداني وذلك في إطار الألعاب العسكرية الدولية التي يشارك فيها 5 آلاف عسكري يمثلون 37 بلدا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا