دبابات "تي-80" تستعرض مهاراتها برقص الفالس في ضواحي موسكو (فيديو)

استعرضت دبابات "تي-80"الروسية مهاراتها برقص الفالس في ميدان "ألابينو" التدريبي بضواحي موسكو ضمن مسابقات "بياتلون الدبابات 2019"، ويعتقد أن أطقم هذه الدبابات جميعها من النساء.

وتخلل مسابقات "بياتلون الدبابات 2019" الدولية الخامسة، عرض رقصة فالس متزامنة أدتها 4 دبابات روسية "تي-80" على وقع موسيقى الفالس الهادئة، فتباهت بخفة حركتها وعناق مدافعها، ونفذت حركة التقدم والتراجع نحو بعضها البعض بمهارة فائقة كما لو أن الشوق لبعضها البعض يغمرها حتى أخمص جنازيرها.

وشاركت في المسابقات لأول مرة في تاريخ بياتلون الدبابات، عسكريات قدن دبابات "تي–80" ذات المحركات الانفجارية العاملة بالغاز المضغوط.

يذكر أن "بياتلون الدبابات 2019" يقام بضواحي موسكو في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس الجاري بمشاركة 10 دول في إطار الألعاب العسكرية الدولية التي يشارك فيها 5 آلاف عسكري يمثلون 37 بلدا.

المصدر: RT