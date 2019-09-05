وزير الدفاع: الجيش الروسي يتسلم 423 مروحية لغاية عام 2027

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع قيادات الجيش في موسكو أن القوات المسلحة الروسية ستتسلم 423 مروحية لغاية عام 2027.

وأوضح قائلا إن مجمع الصناعات الحربية الروسية يجب أن ينتج في الفترة ما بين عام 2018 وعام 2027 نحو 423 مروحية حديثة. وكانت وحدات الجيش قد تسلمت 112 مروحية من هذا العدد، منها 58 مروحية قبل الموعد المعين.

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وحسب الوزير فإن تلك المروحيات تتضمن 96 مروحية ضاربة من طراز "مي-28 إن إم". وأشار إلى أن المرافق الإنتاجية خفضت عند توقيع الاتفاقيات سعر المروحيات إلى حد بعيد.

وقال شويغو إن وزارة الدفاع تسلمت 42 مروحية من أصل 60 ينبغي تسليمها العام الجاري.

يذكر أن وزير الدفاع أعلن في أبريل الماضي أن وزارته تسلمت بموجب برنامج التسليح 31 مروحية من طراز "مي-28"، "مي-35"، مي-8".

المصدر" زاشيشات روسيا