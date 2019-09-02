اختبار مروحية "مي - 35" المطورة

بدأت شركة "مروحيات روسيا" اختبار مروحيتها المطورة "مي - 35 بي".

حصلت مروحية "مي – 35 بي" المطورة على أسلحة جديدة، "موجهة بما فيها صواريخ "فيخر" التي حلت محل صواريخ "أتاكا" الموجهة القديمة.

RT

وتزودت المروحية كذلك بأجهزة الرصد والتسديد وأجهزة الرؤية الليلية للجيل الثالث، وكاميرا ملونة فائقة الدقة ومدفع قادر على إطلاق النار في مختلف الاتجاهات وغيرها من الأسلحة الحديثة.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق بصاروخ "فيخر" (جو - جو، وجو - أرض) فإنه يستخدم لتدمير المدرعات والأهداف الجوية البطيئة التي لا تفوق سرعتها 800 متر في الثانية.

ويتراوح مداه بين 500 متر و10 كيلومترات ويمكن أن يطلق ليلا إلى مسافة 5 كيلومترات، وارتفاع إطلاق الصاروخ يتراوح ما بين 5 أمتار و4000 متر. ولا يستغرق زمن تحليقه إلى مسافة 6000 متر أكثر من 14 ثانية. وقدرت سرعة تحليقه بنحو 600 متر في الثانية .

المصدر: القناة "زفيزدا"