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اختبار مروحية "مي - 35" المطورة

العلوم والتكنولوجيا

اختبار مروحية
Globallookpress Leonid Faerberg / Transport-Photo Images
مروحية "مي -35"
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بدأت شركة "مروحيات روسيا" اختبار مروحيتها المطورة "مي - 35 بي".

حصلت مروحية "مي – 35 بي" المطورة على أسلحة جديدة، "موجهة بما فيها صواريخ "فيخر" التي حلت محل صواريخ "أتاكا" الموجهة القديمة.

اختبار مروحية
RT
مواصفات مروحية "مي -35"

وتزودت المروحية كذلك بأجهزة الرصد والتسديد  وأجهزة الرؤية الليلية للجيل الثالث، وكاميرا ملونة فائقة الدقة ومدفع قادر على إطلاق النار في مختلف الاتجاهات وغيرها من الأسلحة الحديثة.

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فيما يتعلق بصاروخ "فيخر" (جو - جو، وجو - أرض) فإنه يستخدم لتدمير المدرعات والأهداف الجوية البطيئة التي لا تفوق سرعتها 800 متر في الثانية.

ويتراوح  مداه بين 500 متر و10 كيلومترات ويمكن أن يطلق ليلا إلى مسافة 5 كيلومترات، وارتفاع إطلاق الصاروخ يتراوح ما بين 5 أمتار و4000 متر. ولا يستغرق زمن تحليقه إلى مسافة 6000 متر أكثر من 14 ثانية. وقدرت سرعة تحليقه بنحو 600 متر في الثانية .

المصدر: القناة "زفيزدا"

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