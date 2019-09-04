لأول مرة.. زورق استطلاع برمائي يشارك في تدريبات الجيش الروسي

شهدت التدريبات الخاصة التي أجرتها وحدات القوات البرية في محافظة سامارا الروسية على نهر الفولغا تجربة زورق الاستطلاع بالوسادة الهوائية.

وقال ناطق باسم القوات البرية للجيش الروسي إن الزورق يمكن أن يسير على الماء والبر في في الوقت نفسه. والغاية منه استطلاع الموانع المائية والشاطئ والطرق المؤدية إليها. وزود الزورق لتنفيذ تلك المهام بمنظومة رصد مائية صوتية وغيرها من الأجهزة الخاصة.

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طول الزورق 7.8 متر، عرضه 3.1 متر، ارتفاعه 3 أمتار.

وبلغت إزاحته 3000 كيلوغرام. ويمكن أن ينقل الزورق 5 أفراد و900 كيلوغرام من الحمولة بسرعة حتى 60 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 250 كيلومترا دون أن يتزود بالوقود. كما يمكن أن يبقى في الماء عند تنفيذ مهمة قتالية يومين كاملين.

والزورق مزود برشاش عيار 7.62 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا