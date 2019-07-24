الدفاع السعودية تدشن زورقين في فرنسا

دشن قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الزورقين الأول والثاني من مشروع الزوارق السريعة في مقر الشركة الفرنسية "CMN"، في مدينة شيربورغ غربي فرنسا.

وأوضح الغفيلي في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، أن "الدعم البناء والتطوير الشامل الذي تحظى به قواتنا المسلحة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل حكومتنا الرشيدة، تحقق عن طريق عقود تسليح وتدريب مختلفة ومشاريع مستقبلية تماشيا مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف قائد القوات البحرية السعودية أن "هذا سيضع المملكة والقوات البحرية في مصاف نظيراتها العالمية المتقدمة، وبما یتناسب مع مكانة المملكة ودورها الريادي الإقليمي والدولي على جميع الصعد".

وأكد الغفيلي أن القوات البحرية تسعى من خلال المشروع إلى تطوير كفاءتها القتالية وزيادة قدراتها التي تسهم في حماية مصالح المملكة.

من جهته، ثمن رئیس مجلس إدارة شركة "CMN" الفرنسية، بيير بالمير، الشراكة بين القوات البحرية السعودية والشركة، معربا عن سعادته بتدشين الزورقين اللذين يعدان من الأسرع في العالم بما يملكانه من إمكانات عالية جدا.

وتشمل الاتفاقية مع الشركة تصنيع 39 زورقا سريعا، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة، في إطار التعاون المشترك بين الرياض وباريس في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

المصدر: سبق