الروس يبتكرون نوعا جديدا من كاتم الصوت للأسلحة الخفيفة

صمم الخبراء في شركة "تسني توتش ماش" الروسية نوعا جديدا من كاتم الصوت سيستخدم في الأسلحة الخفيفة.

وقال ناطق باسم الشركة إن كاتم الصوت الجديد يتضمن حشوة بديلة تمتص الحرارة، مشيرا إلى أن تلك الأجهزة المزودة بعناصر ممتصة للحرارة تتميز بحجمها الصغير والتبريد الفعال لغازات البارود. كما أنها تستثني ظهور لهب أو دخان أو شرر أثناء إطلاق النار.

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ويتحقق ذلك بفضل تعامل الغازات مع الحشوة الممتصة للحرارة بحجمها الكامل. ويسمح تصميم كاتم الصوت باستبداله في ظروف الميدان وحتى فصله عن البندقية إذا اقتضى الأمر، أو أثناء الرماية الأوتوماتيكية.

كاتم الصوت الجديد خفيف الوزن، طوله 210 ملم، قطره 38 ملم، وزنه 350 غراما.

مكوناته روسية الصنع تماما حيث شاركت في تصميمه، إلى جانب شركة "تسني توتش ماش"، الجامعة التكنولوجية القومية "ميسيس" في موسكو والمركز العلمي للديناميك الكهربائي التطبيقي في بطرسبورغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا