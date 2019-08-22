تصميم مسدس صغير خاص بأجهزة الأمن الروسية

صرح مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن مسدسا جديدا صغير الحجم يتم تصميمه لوحدات القوات الخاصة الروسية.

وقال المصدر إن السلاح الجديد سيستخدم طلقات عيار 9*18 ملم. وأما المواصفات الأخرى فامتنع المصدر عن كشفها واكتفى بالقول إن الاختبارات الحكومية للسلاح الخفيف الجديد ستنتهي نهاية العام الجاري.

يذكر أن طلقة عيار 9*18 ملم يخصص للرمي من المسدسات والمسدسات الرشاشة. وتم تصميمها في معهد البحوث العلمية (تسني توتش ماش) عام 1951 لاستخدامها في مسدس ماكاروف. وتتوفر حاليا لدى الجيش الروسي بضعة نماذج من تلك الطلقة.

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جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت في وقت سابق، بأن تصميم مسدس "أوداف" الأوتوماتيكي معد للقوات الخاصة، مشيرة إلى أن السلاح الخفيف الجديد، سيستخدم مواسير بديلة مختلفة، وسيزود بمخازن ذات سعة مختلفة وكاتم للصوت، لكي يكون بمقدوره أن يرمي بطلقات عيار 9*21 ملم وعيار 9*18 ملم.

ويبلغ طول المسدس 210 ملم، وعرضه 36 ملم، ووزنه بلا كاتم للصوت 800 غرام. ويمكن أن يتسع مخزنه لـ17 أو 18 طلقة (ما يزيد بـ10 طلقات عما هو عليه لدى مسدس "ماكاروف" الذي يتسلح به حاليا ضباط الجيش الروسي) ومدى الرمي الدقيق 100 متر.

المصدر: نوفوستي