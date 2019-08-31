تصميم كرسي قاذف ذكي لمقاتلة "سو – 57" الروسية

قال رئيس شركة "زفيزدا" الروسية ، سيرغي بوزدنياكوف" إن الكرسي أوتوماتيكي تماما ويتخذ قرارا من تلقاء نفسه بقذف الطيار من المقصورة على أي ارتفاع وأثناء التحليق بأية سرعة.

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وكان رئيس شركة "ترموديناميكا" قد أعلن عام 2017 في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية بأن الكرسي القاذف الجديد في مقاتلة "سو-57" بمقدوره اتخاذ قرار بإنقاذ الطيار في كافو الظروف.

يذكر أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57" التي تنتجها شركة "سوخوي" تتميز بأنها مقاتلة متعددة الأغراض، مصممة لتدمير جميع الأهداف الجوية في القتال البعيد والقريب، وهي قادرة أيضا على تدمير الأهداف على سطحي الأرض والبحر، والتغلب على أنظمة الدفاع الجوي، ومراقبة الأجواء لمسافات بعيدة عن موقعها، لتدمير أنظمة التحكم في أنشطة الطيران المعادي.

المصدر: قناة "زفيزدا"