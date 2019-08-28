أعلن مدير المصلحة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري-التقني، دميتري شوغايف، أن روسيا وتركيا تناقشان احتمال شراء مقاتلات "سو-35" و"سو-57"، مضيفا أن أنقرة عبرت عن اهتمامها الكبير بها.

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وقال شوغايف أمام الصحفيين أثناء مشاركته في معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران المنعقد بمدينة جوكوفسكي في ضواحي موسكو: "سنجري مفاوضات مع النظير التركي السيد ضمير. وسنواصل مناقشة المواضيع الحيوية، ومنها أنظمة "إس-400"، وسنتناول أيضا موضوع التوريد المحتمل لمقاتلات "سو-35" أو "سو-57"، وعبرت تركيا عن اهتمامها الكبير بذلك، لكن الحديث حول أي محادثات بشأن توقيع عقد سابق لأوانه، لا يوجد هناك حتى الآن أي طلب. ويجب في البداية إجراء المشاورات بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي