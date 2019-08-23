 
مباشر

المهندسون الروس يبتكرون نوعا متينا من الخرسانة للقطب الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

المهندسون الروس يبتكرون نوعا متينا من الخرسانة للقطب الشمالي
Sputnik Vitaly Ankov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mati

أفاد ناطق باسم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية بأن مهندسيها ابتكروا بالتعاون مع علماء جامعة قازان التكنولوجية نوعا جديدا من الخرسانة.

 والخرسانة ذات متانة فائقة ويمكن استخدامها في منطقة القطب الشمالي.

وقال الناطق إن الخرسانة لا تتصدع ولا تسرب الماء. وإنها تتميز بصمود فائق أمام الصقيع وتصلح لبناء المنشآت في مناطق القطب الشمالي وأقصى شمال روسيا.

إقرأ المزيد
تسجيل رقم قياسي في درجة الحرارة بالقطب الشمالي
تسجيل رقم قياسي في درجة الحرارة بالقطب الشمالي

وارتفع معدل متانة الخرسانة الجديدة الذي يتم تحقيقه بعد مرور 28 يوما من صبها بمقدار 3.3 مرة، مقارنة بخليط الخرسانة الكلاسيكية. أما صمودها أمام الصقيع فازداد  3 أضعاف. كما ارتفعت مقاومتها للماء 4 أضعاف.

وأشار العلماء إلى أن الخرسانة الجديدة تزيد نظافة بيئية عن  الكلاسيكية. وليست بحاجة إلى معالجة حرارية للحيلولة دون انبعاث الحرارة إلى الجو. أما تكاليف الطاقة اللازمة لإعداد الخرسانة فانخفضت بنسبة 70%.

ولفت المصدر إلى أن تكنولوجيا إنتاج تلك الخرسانة يمكن أن تطبق في المعامل العادية بتكلفة زهيدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟