المهندسون الروس يبتكرون نوعا متينا من الخرسانة للقطب الشمالي

أفاد ناطق باسم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية بأن مهندسيها ابتكروا بالتعاون مع علماء جامعة قازان التكنولوجية نوعا جديدا من الخرسانة.

والخرسانة ذات متانة فائقة ويمكن استخدامها في منطقة القطب الشمالي.

وقال الناطق إن الخرسانة لا تتصدع ولا تسرب الماء. وإنها تتميز بصمود فائق أمام الصقيع وتصلح لبناء المنشآت في مناطق القطب الشمالي وأقصى شمال روسيا.

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وارتفع معدل متانة الخرسانة الجديدة الذي يتم تحقيقه بعد مرور 28 يوما من صبها بمقدار 3.3 مرة، مقارنة بخليط الخرسانة الكلاسيكية. أما صمودها أمام الصقيع فازداد 3 أضعاف. كما ارتفعت مقاومتها للماء 4 أضعاف.

وأشار العلماء إلى أن الخرسانة الجديدة تزيد نظافة بيئية عن الكلاسيكية. وليست بحاجة إلى معالجة حرارية للحيلولة دون انبعاث الحرارة إلى الجو. أما تكاليف الطاقة اللازمة لإعداد الخرسانة فانخفضت بنسبة 70%.

ولفت المصدر إلى أن تكنولوجيا إنتاج تلك الخرسانة يمكن أن تطبق في المعامل العادية بتكلفة زهيدة.

المصدر: نوفوستي