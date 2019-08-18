تسجيل رقم قياسي في درجة الحرارة بالقطب الشمالي

أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، عن تسجيل أعلى درجة الحرارة في التاريخ في القطب الشمالي - 34.8 درجة مئوية فوق الصفر.

وقال موقع Gizmodo، إنه تم تسجيل الدرجة القياسية، في 26 يوليو بواسطة محطة الأرصاد الجوية السويدية Markusvins، التي تقع على الحافة الجنوبية من الدائرة القطبية الشمالية.

وفقا للإدارة، تم كذلك تسجيل رقم قياسي في درجة حرارة الجو، في يوليو أيضا في ألاسكا، وتسبب ذلك بنشوب حرائق في الغابات وموت جماعي لسمك السلمون.

وبالإضافة إلى ذلك، تسبب ارتفاع درجات الحرارة، باختفاء الطبقة الجليدية من على مياه ألاسكا، قبل 6-8 أسابيع من الموعد المعتاد.

A weather station above the Arctic Circle cracked 94.8 degrees Fahrenheit https://t.co/9yyq2aYTW9pic.twitter.com/PcXqBLQnaD — Gizmodo (@Gizmodo) 15 августа 2019 г.

وفي فبراير 2018 ، أشار عالم المناخ، زاك لاب، من جامعة كاليفورنيا في مدينة "ايرفين" الأمريكية، إلى حدوث ذوبان غير معتاد وغير مألوف في بحر غرينلاند، وهو ما تسبب برفع متوسط درجة الحرارة في منطقة القطب الشمالي، في ذلك الوقت، بمقدار 20 درجة فوق المعدل الطبيعي.

المصدر: pogoda.mail.ru