شركة ألمانية تكشف أول نموذج للتاكسي الجوي الخاص

كشفت شركة Volocopter الألمانية عن أول نموذج للتاكسي سيستخدم للنقل الجوي الخاص في أجواء المدن الكبرى.

وهو عبارة عن مروحية VoloCity متعددة المراوح قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا ومزودة بـ18 محركا كهربائيا وبطاريات الليتيوم والمظلات لإنقاذ الركاب.

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ويمكن أن تحلق المروحية إلى مسافة 35 كيلومترا حيث تبلغ سرعتها 110 كلم/ساعة. وتتسع قمرة قيادة التاكسي لشخصين وأمتعة شخصية خفيفة الوزن.

وقالت صحيفة Techcrunch الألمانية إن شركة Volocopter تبدي اهتماما خاصا بظروف راحة وأمان الركاب، مضيفة أن التكسي الجديدة تتفق تماما مع كل المعايير التي أقرتها الوكالة الأوروبية للأمن الجوي.

يذكر أن VoloCity هو أول نموذج طرحته الشركة لاستخدامه كتاكسي جوي خاص. سبق للشركة أن ابتكرت 3 نماذج للمروحية متعددة المراوح حققت ما يزيد عن ألف تحليق اختباري. وسيقوم التاكسي الجوي بأول تحليق استعراضي له نهاية العام الجاري في أجواء سنغافورة.

المصدر:فيستي.رو