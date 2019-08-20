اكتشاف شبكة أنفاق في جزر الكوريل

أعلن المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الشرقية الروسية، أن بعثة الآثار العاملة في جزر الكوريل اكتشفت شبكة ممرات تحت الأرض في جزيرة إيتوروب.

ويعتقد أن هذه الممرات ما تحت الأرض أنشئت خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وقد تم حتى الآن دراسة ما يقارب من 100 متر فقط جرى خلالها اكتشاف سبع ممرات تحت الأرض، إضافة إلى العثور على أكواب أنتجت عام 1953 عليها رسم نجمة خماسية.

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علاوة على ذلك عثر في خليج كاساتكا على بعد 70 مترا من الشاطئ، على قارب شراعي ياباني قديم يعود تاريخه إلى النصف الأول من القرن الماضي.

تتكون البعثة الأثرية الروسية العاملة في جزر الكوريل من 100 شخص، وسوف تستمر في دراسة جزيرتي إيتوروب وأروب.

المصدر: لينتا. رو