عرض مقاتلة من الجيل الخامس قابلة للتصدير في "ماكس - 2019"

تكشف شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية في معرض"ماكس - 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي سيقام نهاية أغسطس في ضواحي موسكو، عن نسخة قابلة للتصدير من مقاتلة "سو-57".

وقال المكتب الصحفي للشركة إن نموذج "سو-57 إي" لمقاتلة الجيل الخامس مخصصة لتنفيذ طيف واسع من المهام. بما في ذلك تدمير الأهداف البرية والبحرية والجوية.

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وأضاف إن مميزات الطائرة الجديدة تكمن في التخفي عن الرادارات وحماية الأجهزة والأسلحة من التشويش وقدرة الطائرة على التحليق بسرعة فوق الصوتية لمدة طويلة.

كما تتميز الطائرة بنظام أوتوماتيكي ذكي لاستخدام الأسلحة، بما فيه الصواريخ بعيدة المدى. ويضمن كل ذلك، حسب مصمميها، تفوق الطائرة الروسية على مثيلاتها الأجنبية للجيل الخامس.

وأعلنت "روس أوبورون أكسبورت" أنها مستعدة لإقامة معرض خاص بمقاتلة "سو – 57 إي" في حال رغب المشتري بالاطلاع على مواصفات إضافية للطائرة، مضيفة أن تسويق مقاتلات "سو-57 إي" خارج روسيا ستفتح صفحة جديدة في ترويج أحدث الطائرات الحربية الروسية في سوق الطائرات العالمية.

يذكر أن وزارة الدفاع الهندية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تشتري "سو-57" الروسية إلا بعد دخولها الخدمة في الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا