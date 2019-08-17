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تايوان تكشف عن سرب للدرونات الانتحارية

العلوم والتكنولوجيا

تايوان تكشف عن سرب للدرونات الانتحارية
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منصة لإطلاق الدرونات الانتحارية
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كشفت تايوان في معرض تايبيه للتكنولوجيات الدفاعية والفضائية عن منصة ذاتية الحركة لإطلاق 12 درونا انتحاريا.

ومن المعتقد أن تلك المنصة هي مثيلة لمنظومة "هاربي" الإسرائيلية المستخدمة لإطلاق الدرونات الانتحارية.

وقالت وسائل الإعلام في تايوان إن الغاية من المنظومة هي مكافحة الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ولم تستبعد استخدامها ضد أهداف بحرية.

أما إسرائيل فتستمر في  تطوير دروناتها الانتحارية وكشفت العام الماضي في معرض بنغالور الهندي عن درون Miny Harpy الجديد الذي يتميز بوزن خفيف مقارنة بنسخته الأولى التي ظهرت نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وقال مصممو الدرون الانتحاري الإسرائيلي إنه قادر على  تدمير الأهداف المختلفة، بما فيها عناصر المنظومات الحديثة المضادة للجو.

أما روسيا فبدأت، هي أيضا، بإنتاج الدرونات الانتحارية حيث كشفت شركة "كلاشينكوف" في منتدى " الجيش – 2019" العسكري التقني عن درون "لانتسيت -1" الانتحاري فائق الدقة الذي يزن 5 كيلوغرامات فقط ودرون "لانتسيت – 3" بوزن 12 كيلوغراما. وبلغت سرعتهما 110 كيلومترات في الساعة. وبمقدورهما تدمير الأهداف على بعد 40 كيلومترا.

ويتوقع أن يبدأ قريبا استخدام أسراب من الدرونات الانتحارية تضم عشرات الطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، الأمر الذي سيشكل خطورة على الدفاعات الجوية المتعاملة معها لصعوبة إسقاطها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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