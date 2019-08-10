شركة "سوخوي" بصدد تحديث القاذفة المقاتلة "سو- 34"

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن مصدر لها في الصناعة الدفاعية بأن وزارة الدفاع وقعت مع شركة "سوخوي" اتفاقية تحديث وتطوير قاذفة المقاتلة "سو- 34".

وستحصل القاذفة المطورة على إمكانات قتالية واسعة وبالدرجة الأولى بفضل التزود بأسلحة حديثة ومنحها مواصفات جوية ممتازة.

وأكد المصدر أن الشركة قد باشرت بإعداد مشروع تصميمي لنسخة مطورة من "سو-34".

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ويتساءل البعض عن الغاية من تطوير الطائرة الجديدة التي دخلت حيز الخدمة في الجيش الروسي منذ 5 أعوام وخضعت لاختبارات ممتازة في المعارك مع الإرهابيين في سوريا. لكن الخبراء في وزارة الدفاع لديهم شروط ومتطلبات جديدة طرحوها أمام القاذفة المشهورة. ومن بينها مدى عمل الطائرة وقدرتها وتخفيها عن الرادارات وحمايتها من صواريخ أرض – جو.

وهناك معلومات تفيد بأن القوات الجوية والفضائية الروسية بحاجة إلى ما لا يقل عن 200 طائرة مطورة من هذا النوع.

يذكر أن قاذفة "سو-34" تسلح حاليا بالصواريخ الموجهة من طراز "خا-38" وصواريخ جو – جو والقنابل الموجهة " كاب – 500" و" كاب – 1500" ومحطة الحرب الإلكترونية "خيبيني". ويبلغ حاليا مدى عملها 4000 كيلومتر بسرعة 1900 كيلومتر في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا