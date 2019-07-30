يحتفل مكتب "سوخوي"، أحد أشهر صناع الطائرات العسكرية والمدنية في روسيا، بمرور 80 عاما على تأسيس الشركة.

وتدين شركة "سوخوي" Sukhoi باسمها لأول مهندس رائد فيها، وهو بافل سوخوي Pavel Sukhoi، الذي رسم تاريخها في عام 1939، عندما كلف فريقه بإطلاق الإنتاج المتسلسل للنموذج الأول، قاذفة القنابل الخفيفة "سو-2".

وتمتع مهندس الطائرات، بافل سوخوي بخبرة كبيرة في ذلك الوقت، حيث عمل لسنوات مع مصمم آخر للطائرات السوفيتية، أندريه توبوليف.

وفي ما يلي نبذة من RT عن أبرز التصميمات التي أنتجتها شركة "سوخوي" في الماضي وحتى المستقبل:

- "سو-2": الطائرة الأولى

Wikipedia / Alan Wilson

تمثل "سو-2" أول طائرة خاصة بشركة "سوخوي"، حيث قام بتصميمها واختبارها ووضعها في الخدمة فريق خاص بالشركة.

وكانت الطائرة قاذفة خفيفة ذات محرك واحد ومقعدين، من أجل دعم مهام الطيران والاستطلاع.

وصنعت نحو 900 طائرة من هذا النوع، واستخدمها الجيش السوفيتي بشكل مكثف خلال السنوات الثلاث الأولى لما يعرف باسم الحرب الوطنية العظمى.

وتعد "سو-2" الطائرة الوحيدة التي أنتجتها "سوخوي" بشكل متسلسل خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث أن التصاميم الأخرى مثل "سو-1" و"سو-3"، إما بقيت نماذج أولية أو أنه وقع إنتاجها بأعداد محدودة للغاية.

- "سو 7": أول طائرة نفاثة

Wikipedia / Konflikty.pl

كان فريق المهندسين في "سوخوي"، أول من قام باختبار الطائرات النفاثة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، حيث قدم نماذج مختلطة من نوع "سو-5" والنموذج الأولي من المروحية "سو-10"، في أربعينات القرن الماضي.

وأصبحت قاذفة "سو-7" أول طائرة نفاثة متسلسلة من "سوخوي"، حيث اعتمدها الجيش السوفيتي في عام 1960 وحتى أواخر الثمانينات.

وأنتج ما يقارب 2000 طائرة نفاثة، واستخدمت على نطاق واسع في الاتحاد السوفيتي وبلدان أخرى، ويعتقد أنها ما تزال تعمل فقط في كوريا الشمالية.

- التحول إلى الطائرات النفاثة المقاتلة:

Wikipedia / Alan Wilson

قدمت "سوخوي" الطائرة الاعتراضية المقاتلة "سو-9" في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، ونسختها المطورة "سو-11" بعد ذلك بوقت قصير (الطائرة الاعتراضية مصممة خصيصا لاعتراض الطائرات المعادية).

وأصبحت "سو-15" أعظم الطائرات المقاتلة لشركة "سوخوي" خلال الحقبة السوفيتية، وظلت الطائرة العمود الفقري لوحدات الدفاع الجوي للاتحاد السوفيتي، حتى تفكك الاتحاد.

وتبعت "سو-15" الثورية، طائرة "سو-27" (وأنواع أخرى تم تحديثها كثيرا: "سو-30" و"سو-35")، وهي طائرة مقاتلة صنعت من قبل الاتحاد السوفيتي وما تزال قيد الخدمة في روسيا الآن، وفي جميع أنحاء العالم.

Wikipedia

وظلت "سوخوي" مثمرة في مجال الطائرات النفاثة ضمن علامتها التجارية، وأصبحت عائلة القاذفة المقاتلة "سو-17" (المعروفة أيضا بـ"سو-20" و"سو-22")، واحدة من أكثر طائرات "سوخوي" التي تم إنتاجها بكميات كبيرة، حيث صنعت نحو 3 آلاف طائرة نفاثة من هذا النوع المخصص للهجوم الأرضي، والتي ما تزال تعمل في بعض البلدان حتى الآن.

وعلى الرغم من أن طائرة الهجوم الأرضي "سو-24" تظهر علامات التقدم في السن، إلا أنها تظل العمود الفقري لقوات الفضاء الروسية.

sukhoi.org

وخلفتها "سو-34"، وهي طائرة مقاتلة قاذفة مشتقة من "سو-27"، ويخطط لأن تحل محل "سو-24" في القوات الجوية الروسية قريبا.

وما تزال الطائرة "سو-25" ومتغيراتها الحديثة، طائرة الدعم الجوي القريبة والقوية لطائرة المجال الجوي الروسي. وهي مدججة بالسلاح ومدرعة، وأثبتت نفسها في صراعات متعددة في جميع أنحاء العالم.

- إلى المستقبل:

قامت شركة "سوخوي" بتطوير طائرة مقاتلة من الجيل الخامس في روسيا وهي "سو-57"، والمعروفة أيضا أثناء التطوير باسم PAK FA و T-50.

وبعد الاختبار الشامل للعشرات من النماذج الأولية أو نحو ذلك، دخلت الطائرة المتطورة الإنتاج التسلسلي في وقت سابق من هذا العام.

sukhoi.org

المصدر: RT