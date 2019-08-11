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سلاح الجو الروسي يتسلم "غربانه الفتاكة"!

العلوم والتكنولوجيا

سلاح الجو الروسي يتسلم
Sputnik Vitaly timkiv
طائرة "سو-25" الحربية الروسية
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بدأت قوات سلاح الجو الروسي باستلام دفعات جديدة من طائرات "سو-25" المعدلة الملقبة بـ"الغراب"، المخصصة لدعم وإسناد القوات البرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في روسيا عدلوا طائرات "سو-25" وعززوا إمكانياتها لترقى إلى مستوى الطائرات الحربية التي تنتمي إلى الجيل 4+.

واكتسبت الطائرة المعدلة "سو 25 إم-3" قدرات تعادل 3 أضعاف قدرات "سو-25" التقليدية، كما أصبحت لها قدرة على إصابة أهدافها من مسافات أبعد، ورصد تلك الأهداف من وراء الغيوم.

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وكانت مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن القوات الجوية في البلاد تسلمت 4 طائرات معدلة من نوع "سو 25 إم-3"، في مارس وأبريل العام الجاري، وأشارت إلى أن هذه الطائرات زودت بأنظمة "غلوناس" للملاحة الفضائية، وحصلت على أجهزة تسديد ليزرية متطورة، وباتت تعرض معلومات الطيران والتوجيه مباشرة على الزجاج قبالة الطيار.

وأكدت أن الطائرات الجديدة حصلت على منظومة "فيتيبسك"  التي تحميها من الصواريخ الموجهة والحرارية، والتي أثبتت نجاحها في مروحيات "كا-52" و"مي-8" الحديثة.

المصدر: وكالات روسية

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