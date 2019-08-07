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روسيا تطور "سوبر سوخوي"!

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور
Sputnik Vitalt tiimkiv
مقاتلة Su-30SM الروسية المتعددة المهام
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء لديها يعملون على تطوير نماذج معدلة فتاكة من طائرات "سو-30" الحربية الشهيرة.

وتبعا للمصادر فإن الطائرات المعدلة ستحمل اسمSu-30SM1، وقبل نهاية العام القادم ستتسلم وزارة الدفاع الروسية أول دفعة منها، وبعدها بعام سيبدأ معمل "سوخوي" بتسليم هذه الطائرات بالجملة.

وأول طائرتين من هذا الطراز ستنضمان إلى الأسطول الجوي الروسي، من المفترض أن تستخدما في اختبار وتدريب الطيارين، والتحقق بشكل أكبر من فاعلية عمل بعض التقنيات الجديدة التي أدخلتها عليها "سوخوي".

ويوضح الخبراء في معمل "سوخوي" أن التعديلات التي أدخلت على طائرات "سو-30" بنيت على اختبار قدرات هذا النوع من الطائرات لسنوات، وعلى الخبرة التي اكتسبت في المعارك الحقيقية ضد مواقع الإرهابيين في الحرب في سوريا.

وستحصل مقاتلات Su-30SM1 على محركات AL-41F1S الجديدة، التي تستخدم في طائرات "سو-35" الحربية، والتي تمنحها قدرة فائقة على المناورة، وتجعلها أقل استهلاكا للوقود.

كما ستحصل هذه المقاتلات على أجهزة اتصال ورادارات حديثة، منها هوائيات Irbis التي ستمنحها القدرة على رصد أهدافها على بعد 100 كلم.

وستتسلح Su-30SM1 بعدد من الصواريخ والقنابل الذكية الموجهة، منها قنابل KAB-250 الموجهة، والمزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار قادرة على تدمير المواقع المحصنة للعدو، والقضاء على آلياته المصفحة، إضافة إلى صواريخ X-59MK2 (جو-أرض) المطورة عن صواريخ X-59، القادرة على التعامل مع مختلف الأهداف البرية، وحتى الأهداف البحرية كسفن وقوارب العدو.

المصدر: إزفيستيا

 

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