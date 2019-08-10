منظومة "فيكينغ" الروسية للدفاع الجوي تتسلم منصة مطورة

تزودت منظومة "فيكينغ" الروسية للدفاع الجوي التي تعد نسخة قابلة للتصدير من منظومة "بوك – إم 3" المتوسطة المدى بمنصة مطورة لإطلاق الصواريخ المضادة للجو.

وكشف عنها لأول مرة في "منتدى الجيش – 2019 " العسكري التقني الروسي بضواحي موسكو. وتستخدم منصة " 9 آ83 إي" لنقل وإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للجو التي استخدمت سابقا في منظومات "إس – 300 في" الروسية.

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ويمكن أن يبلغ مدى إطلاق الصواريخ نحو الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والمروحيات والطائرات من دون طيار من المنصة المجنزرة، حسب مصممي المنظومة، 100 كيلومتر على ارتفاع حتى 30 كيلومترا.

أما الأهداف الباليستية فيتم تدميرها على مدى 40 كيلومترا وارتفاع حتى 25 كيلومترا حيث يوجه الصاروخان إلى هدف واحد ويتم إطلاقهما عموديا.

ويبلغ العدد الإجمالي للصواريخ التي تحملها المنصة 4 صواريخ.

وتستغرق عملية تحضير الصاروخ للإطلاق 7.5 ثانية فقط.

فيما بلغ وزن منصة الإطلاق 50 طنا، وسرعتها القصوى 60 كيلومترا في الساعة إلى مدى 500 كيلومتر دون التزود بالوقود، وطاقم المنصة فردان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا