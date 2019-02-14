لأول مرة.. عرض منظومة "فيكينغ" الروسية في أبوظبي

ذكرت شركة "ألماز أنتيه" الروسية أنه سيتم عرض منظومة "فيكينغ" الصاروخية الروسية خلال معرض IDEX-2019 في الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) التابعة لوزارة الدفاع الروسية، عن المكتب الصحفي لشركة "ألماز أنتيه" الروسية لصناعة المعدات العسكرية، أن الشركة ستقدم أنظمة "فيكينغ" خلال المعرض المذكور في أبوظبي يومي 18 و19 فبراير الجاري، وسيكون ذلك أول عرض لهذه المنظومة خارج روسيا.

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و"فيكينغ" هي تسمية لأحدث نسخة من أنظمة "بوك" الصاروخية للدفاع الجوي، للسوق الخارجية. ويدور الحديث عن أنظمة "بوك أم 3" الجديدة التي تتميز بمدى أكبر، وهو 65 كيلومترا، وأكبر عدد من الأهداف التي تستطيع المنظومة متابعتها في آن واحد، ويبلغ 6 أهداف.

ويمكن تزويد أنظمة "فيكينغ" بمنصات إطلاق الصواريخ التابعة لمنظومة "أنتيه 2500" للدفاع الجوي، وصواريخها قادرة على اعتراض صواريخ العدو على مدى يصل إلى 130 كيلومترا.

وستعرض روسيا في معرض IDEX-2019 أيضا النسخة البحرية لمنظومة "بانتسير" المدفعية الصاروخية للدفاع الجوي، وهي منظومة "بانتسير أم إي".

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وهذه المنظومة قادرة على اعتراض أهداف جوية على بعد 20 كيلومترا، وهي مزودة بـ 8 صواريخ ومدفعين آليين بعيار 30 ملم، ولكل واحد منها 6 فوهات، وتبلغ سرعة إطلاق النار منها نحو 4 آلاف طلقة في الدقيقة.

المصدر: وسائل إعلام روسية