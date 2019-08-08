العثور على رفات مئات الأشخاص في حرم كلية في ويلز

عثر علماء الاثار على مقبرة جماعية في حرم كلية Coleg Menai في ويلز، تحتوي على رفات مئات الأشخاص عمرها 1.6 ألف سنة وقطع أثرية عديدة.

يفيد موقع Live Science. بأنه في عامي 2016-2017 تم العثور على هياكل عظمية لـ 86 شخصا يعود تاريخها إلى أعوام 400-800 ميلادي. كانت الجثث في قبور شبيهة بصناديق حجرية. وفقا للخبراء، لم يكن هؤلاء من السكان المحليين، بل قدموا من مختلف مناطق أوروبا، بما فيها من غرب بريطانيا والدول الإسكندنافية وإسبانيا. وقد ساعدت حموضة التربة على حفاظ الرفات بحالة جيدة.

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كما وجد الباحثون قطعة نقود رومانية نقشت على أحد وجهيها صورة الامبراطور أنتوني بيوس الذي حكم خلال أعوام 138-161 ميلادية، وحليا مزخرفة على طراز ما كان في القرون الوسطى.

المصدر: لينتا. رو