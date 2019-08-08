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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

شركتان أمريكيتان تتوليان تصميم منظومة ليزر مقاتلة

العلوم والتكنولوجيا

شركتان أمريكيتان تتوليان تصميم منظومة ليزر مقاتلة
Lopez/الجيش الأمريكي
مدرعة Stryker
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وقع البنتاغون نهاية يوليو الماضي مع شركتي Northrop Grumman و Raytheo اتفاقيات تصميم منظومة ليزر عاملة بالألياف البصرية على أساس مدرعة Stryker الأمريكية.

شركتان أمريكيتان تتوليان تصميم منظومة ليزر مقاتلة
Northrop Grumman
منظومة ليزر ميدانية

وتقدر اتفاقيات تصميم النموذج الاختباري لمنظومة الليزر المقاتلة بقوة 50 كيلو واط بمبلغ 203 ملايين دولار.

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أما شركة Kord Technologies الأمريكية فلعبت دور مقاول عند تنفيذ الاتفاقيات المذكورة.

يذكر أن منظومة الليزر الميدانية تخصص للدفاع الجوي التكتيكي و"اصطياد" الطائرات من دون طيار وتدمير قذائف المدفعية والصواريخ التكتيكية والألغام.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة تلتزم كل شركة بتسليم الجيش بعد مرور عام واحد من توقيع الاتفاقيات نموذجا اختباريا من منظومة الليزر المنصوبة على منصة مدرعة Stryker وإعداد 3 نماذج أخرى للاختبارات بحلول عام 2022 المالي.

المصدر: سلاح روسيا

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