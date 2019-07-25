صحيفة صينية: روسيا تزود أقمارها الصناعية العسكرية بأجهزة الليزر

أفادت صحيفة "Sina" الصينية بأن القوات الجوية والفضائية الروسية يمكنها أن تزود أقمارها الصناعية بأجهزة الليزر التي يمكن أن تكافح في المستقبل الصواريخ العابرة للقارات بعد إطلاقها.

وقالت الصحيفة إن روسيا تشغل مكانة رائدة في البحوث العلمية النظرية في مجال الليزر. أما الولايات المتحدة فتقدمت كثيرا في مجال استخدام أسلحة الليزر. إلا أن سلاح الليزر الذي تعمل روسيا الآن على تصميمه سيكون أفضل من السلاح الأمريكي.

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وأشارت الصحيفة إلى سلبية هامة تتميز بها أنظمة الليزر الأمريكية، مع العلم أن السلاح الأمريكي بحاجة إلى نحو 20 ساعة بعد استخدامه لإعادة شحنه. وحتى السفن الحربية الحاملة لمدافع الليزرعاجزة عن توفير كميات كبيرة من الطاقة اللازمة لشحن الليزر. أما الأقمار الصناعية فإن قدرتها أقل بكثير من إمكانية السفن.

وتعتبر الصحيفة الصينية أن روسيا بصدد تحقيق مشروع واعد بتصميم أنظمة الليزر البصرية ،وأنظمة الطاقة الشمسية التي تحول طاقة الشمس إلى أشعة ليزر. وستنصب أجهزة الليزر البصرية، حسب الصحيفة، في الأقمار الصناعية المدارية. ويتوقع أن يتحقق المشروع عام 2020.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أفادت في ديسمبر الماضي ببدء استخدام منظومات الليزر "بيريسفيت". ولم تكشف إلى حد الآن عن مواصفاتها التقنية التكتيكية التي لا تزال سرية. ومن المعروف فقط أن شعاع الليزر هو عنصر ضارب رئيسي في تلك المنظومة يحرق جسم الهدف، ما يؤدي إلى تفجير رأسه القتالي وتعطيل عمل الأنظمة الإلكترونية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا