ثلاث مواد تلوث البحر الأسود

أعلن مدير المعهد الهيدروفيزيائي البحري التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي كونوفالوف، أن النيتروجين والفوسفور والمنتجات النفطية، هي الملوثات الأساسية للبحر الأسود.

وجاء في تصريحه لوكالة "نوفوستي"، على هامش اجتماع عمل بلدان مجموعة "بريكس" للمحيطات والبحوث القطبية، المنعقد في موسكو: "تتخلص جميع الدول من زهاء 130 طنا من المنتجات النفطية في البحر الأسود، وفقا لتقديرات فريق علمي مستقل، وهو ما يعادل حمولة ناقلة نفط. حيث ترمى في البحر العديد من العناصر التي تسمى عناصر بيولوجية، وهي الفوسفور والنيتروجين. يأتي الفوسفور من مواد التنظيف، بينما يكون مصدر النيتروجين المواد العضوية أو الأسمدة من الأراضي الزراعية، وذلك إلى جانب المنتجات النفطية، وهي ملوثات صناعية".

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وأضاف كونوفالوف، أن استخدام مواد تنظيف خالية من الفوسفور يساعد على تحسين الوضع، مشيرا إلى أن أنظمة تنظيف المياه العادمة في جميع البلدان الواقعة على سواحل البحر الأسود ليست فعالة بالمستوى المطلوب، حيث ساد اعتقاد لفترة طويلة أن "البحر الأسود كبير جدا، بحيث لا يمكن للبشر أن يلحقوا به ضررا كبيرا، ولكن الواضح الآن أن ما يرميه سكان المناطق الساحلية في البحر، يساهم بدرجة كبيرة في تلوثه".

المصدر: نوفوستي