قدرة عربة "بي إم دي–2" الروسية ازدادت 5 أضعاف بعد تحديثها

خضعت عربة "بي إم دي–2" (عربة الإنزال القتالية) في سلاح المظليين الروسي لاختبارات حكومية وذلك بعد تزويدها ببرج "بيريغ" القتالي الأوتوماتيكي، ما زاد من قدرتها بمقدار 5 أضعاف.

أفاد بذلك مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

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وأدت عملية تحديث العربة إلى جعل برجها أوتوماتيكيا، مع الإبقاء على المدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم و4 منصات للصواريخ المضادة للدبابات من طراز "كورنيت" و" أتاكا"، وقاذف القنابل الأوتوماتيكي من طراز "بلاميا" الذي يحمي العربة من الخلف.

وفيما يتعلق بنظام إدارة النيران، فإنه أوتوماتيكي أيضا، حيث يرسم قائد العربة الهدف على الخارطة الإلكترونية. أما بقية العمليات، بما في ذلك التعمير وإطلاق النيران، فينفذها جهاز الكمبيوتر.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت، عام 2017، إتفاقية مع شركة "روستيخ" الحكومية بشأن تحديث 540 عربة "بي إم بي-2" (عربة المشاة القتالية)، و"بي إم دي–2" (عربة الإنزال القتالية). أما قيادة سلاح المظليين الروسي فأعلنت العام الماضي أنها تعتزم تحديث 600 عربة "بي إم دي–2" كي لا تختلف إمكاناتها عن إمكانات عربة "بي إم دي–3" الحديثة، مع الاحتفاظ بقدرتها الفريدة على الإنزال جوا من طائرات النقل العسكري.

المصدر:روسيسكايا غازيتا