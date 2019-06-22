منتدى" الجيش – 2019" يكشف عن دبابة مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد (فيديو)

تكشف روسيا في منتدى" الجيش - 2019" العسكري التقني الدولي عن دبابة "تي – 90 إم إس" الروسية الصنع المطبوعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" المصنعة للدبابة. وقال إنه بإمكان ضيوف منتدى الجيش – 2019" التقني العسكري الدولي الاطلاع على دبابة "تي -72 " المطورة والمزودة بجهاز تسديد ليلي وعربة الإسناد الناري للدبابات "بي إم بي تي – 72" وناقلة الجند " دي تي – 10 بي إم" المجنزرة التي تنتجها شركة "فيتياز" الروسية وغيرها.

وأضاف الناطق أن شركته ستكشف في المنتدى نحو 20 نموذجا من المعدات الحربية.

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يذكر أن "تي – 90 إم إس" هي نسخة مخصصة للتصدير إلى خارج روسيا من دبابة "تي 90" الروسية الحديثة. وأنها مزودة بأجهزة الحماية النشيطة من الصواريخ المضادة للدبابات ومحرك قوي يضمن مواصفات ممتازة للسرعة والقدرة على المناورة وأجهزة الكمبيوتر التي تراقب عمل المحرك وأجهزة نقل الحركة.

وكانت روسيا قد كشفت عن نموذج مجسم من دبابة "تي 90- إم إس" في فبراير الماضي بالإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن منتدى الجيش – 2019" العسكري التقني الدولي سيعقد في الفترة ما بين 25 و30 يونيو الجاري في مجمع "باتريوت" (الوطني) بضواحي موسكو .

المصدر:نوفوستي