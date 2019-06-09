شغلت الدبابة الروسية "تي-14"، المركز الأول في قائمة أفضل الدبابات القتالية في العالم، التي ضمت 12 دبابة من مختلف دول العالم. وتخطت الدبابة الروسية، نظيرتيها الفرنسية والألمانية.

ونشر موقع World Digital News في nstagram، قائمة الدبابات المتفوقة بالكامل.

ومن الصفات التي ميّزت دبابة "تي-14"( أرماتا)، عن الدبابات السوفيتية والروسية السابقة، كتلتها وعيار مدفعها وتدريعها وقوتها النارية. وعلى سبيل المثال تقلص وزن الدبابة، إلى 49 طنا، لأن برجها بات غير مأهول، وارتفاعها عن الأرض بات أقل. وفي ذات الوقت زادت سرعة الدبابة لتصل إلى 90 كيلومترا في الساعة. وهي مزودة بمدفع من عيار 125 أو 152 ملم، يضمن لها قدرات نارية متقدمة. وأما الحماية الأمامية للدبابة، فتعتمد على ألواح مدرعة من المواد المركبة، ويسمح تصميمها، بحمايتها من احتمال الإصابة بقذائف معادية.

وشغلت المركز الثاني في الترتيب، الدبابة الفرنسية AMX-56 Leclerc، وفي المركز الثالث جاءت الألمانية Leopard 2 A7+، وحلت في المركز الرابع الدبابة الأمريكية Abrams، فيما احتلت الإسرائيلية "ميركافا" المركز السابع.

المصدر: قناة "زفيزدا" التلفزيونية.