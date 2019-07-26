 
مباشر

اكتشاف منحوتات مصرية قديمة "تمثل" آلهة الخصوبة المجردة!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف منحوتات مصرية قديمة
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6cs

اكتشف علماء الآثار 5 أقراص طينية، هي عبارة عن منحوتات على شكل نساء عاريات في مدينة ريهوب القديمة البالغ عمرها 3500 سنة.

وعُرفت مستوطنة ريهوب بأنها كانت جزءا من إمبراطورية المصريين القديمة والعظيمة.

وزعم الخبراء أن المنحوتات أُنشئت باعتبارها "آلهة الخصوبة القديمة"، حيث قال البروفيسور أميهاي مازار، من الجامعة العبرية في القدس: "لقد استخدموها في المنزل، كجزء من الممارسات الدينية المحلية الشائعة في المجال المنزلي"، وفقا لموقع "لايف ساينس".

إقرأ المزيد
"لعنة الفراعنة" ترعب العلماء بعد نقل تابوت توت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشافه

وكشف مازار أنه عُثر على منحوتات مماثلة في مواقع قديمة أخرى في المنطقة.

وعُثر على الألواح الطينية بجانب جعران فرعوني مصنوع من معدن يسمى steatite، في مبنى كبير. ويتميز الجعران بنقوش هيروغليفية تقول إنه صُنع لرجل متوف اسمه "أمنمحات".

وتمثل المنحوتات الخمس التي وجدها فريق البحث، آلهة الخصوبة المجردة مثل Asherah وAshtarte.

وقال علماء الآثار إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث في المنطقة والمباني المحيطة، لفهم ماهية وطبيعة المنحوتات بشكل أفضل.

وظهر البحث في نشرة المدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية.

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جونسون يعين أخاه وزيرا.. هل القرار يزيد "الشبه" بينه وبين ترامب؟