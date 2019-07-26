اكتشاف منحوتات مصرية قديمة "تمثل" آلهة الخصوبة المجردة!

اكتشف علماء الآثار 5 أقراص طينية، هي عبارة عن منحوتات على شكل نساء عاريات في مدينة ريهوب القديمة البالغ عمرها 3500 سنة.

وعُرفت مستوطنة ريهوب بأنها كانت جزءا من إمبراطورية المصريين القديمة والعظيمة.

Ancient Egyptian scarab and five clay tablets with carvings of naked women were used in religious fertility rites 3,500 years ago, say experts https://t.co/eUgIcDfrcI — Daily Mail Online (@MailOnline) July 25, 2019

وزعم الخبراء أن المنحوتات أُنشئت باعتبارها "آلهة الخصوبة القديمة"، حيث قال البروفيسور أميهاي مازار، من الجامعة العبرية في القدس: "لقد استخدموها في المنزل، كجزء من الممارسات الدينية المحلية الشائعة في المجال المنزلي"، وفقا لموقع "لايف ساينس".

Ancient Egyptian carvings of naked women ‘used in bizarre fertility rituals’ found https://t.co/DXPxh7zcgP — The Sun Tech (@TheSunTech) July 25, 2019

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وكشف مازار أنه عُثر على منحوتات مماثلة في مواقع قديمة أخرى في المنطقة.

وعُثر على الألواح الطينية بجانب جعران فرعوني مصنوع من معدن يسمى steatite، في مبنى كبير. ويتميز الجعران بنقوش هيروغليفية تقول إنه صُنع لرجل متوف اسمه "أمنمحات".

وتمثل المنحوتات الخمس التي وجدها فريق البحث، آلهة الخصوبة المجردة مثل Asherah وAshtarte.

وقال علماء الآثار إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث في المنطقة والمباني المحيطة، لفهم ماهية وطبيعة المنحوتات بشكل أفضل.

وظهر البحث في نشرة المدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية.

المصدر: ذي صن