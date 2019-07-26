المهندسون الإسبان اخترعوا درونا منزليا لكشف الغازات السامة

كشف المهندسون الإسبان من جامعة برشلونة عن درون صغير مزود بمنارة لاسلكية ومستشعر حساس للغازات السامة.

ويسمح الدرون بمراقبة المنشآت الصناعية من داخلها في حال وقوع حادث قبل دخول رجال الطوارئ فيها.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة أن درون SNAV بوزن 35 غراما فقط تم تصميمه على أساس درون "Crazyflie 2.0 " الخاص.

وتم تزويده بمستشعر حساس جدا للغازات السامة يسمح بالتعرف على تسرب الغازات السامة وإن بكمية صغيرة جدا.

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وبوسع الدرون التعرف على أكسيد الكربون وغاز الميثان والإيثانول والأسيتون والبنزين. كما يستطيع الدرون اكتشاف مصدر للغاز ومتابعة نسبة تركيزه في مختلف أجزاء الغرفة.

ونظرا لأن إشارات "جي بي إس" من الصعب اعتمادها داخل المنشآت والغرف، فالدرون يحلق ذاتيا من غرفة إلى أخرى استنادا إلى مجموعة من أجهزة الاستقبال والإرسال المركبة فيه مسبقا.

وحجمه صغير إلى درجة تسمح له بالتحليق داخل أنابيب الهواء والدخول في فراغات ضيقة لا يمكن للإنسان المرور بها بأمان.

المصدر: سلاح روسيا