الصورة "الأكبر في العالم" لهبوط "أبولو 11" على القمر!

أُنشئت صورة فسيفسائية مذهلة تستعيد صورة رائد الفضاء، باز ألدرن، الرائعة على سطح القمر التي التقطها نيل آرمسترونغ، وذلك احتفالا بمرور 50 عاما على هبوط "أبولو 11" على القمر.

وقامت شركة Developers Shoothill، المتخصصة في مجال البرمجيات، برصف قطع الفسيفساء من 8 آلاف صورة من جميع مهام "أبولو". وكُرّرت بعض الصور ليكون إجمالي العدد الناتج 50 ألف صورة، شكلت كل منها خلية صغيرة ضمن الصورة الكبرى.

We had a bit of fun this week but what a stunning result!



The world’s largest ever digital image measuring one trillion pixels....



If you were to print this out it would take two million pieces of A4 paper and measure 31 acres!https://t.co/9foVYu9IZcpic.twitter.com/c30YZnC559 — Simon Jeavons (@simonjeavons) July 20, 2019

وفي المجموع، تشكل الصور ما يعادل تريليون بكسل، حيث تزعم الشركة أنها قادرة على تصميم أكبر صورة على الإطلاق. وتنتظر Shoothill التحقق من كتاب سجلات "غينيس" لتأكيد ذلك.

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وقام مهندسو شركة Shoothill بإنشاء الفسيفساء على مدار عدة أيام، وزعموا أنه إذا طُبعت على A4 باستخدام طابعة تقليدية، فسيلزم الأمر مليوني صفحة من الورق تزن أكثر من 13 طنا، وقد تستغرق العملية عامين كاملين لتغطي الصورة مساحة 31 فدانا.

وقال المدير الإداري لـ Shoothill، رود بلامر: "أتذكر الهبوط على القمر منذ كنت صغيرا، ورأيت صاروخ Saturn V الذي نقل الإنسان إلى القمر، وهو ما يزال أحد أعظم المآثر البشرية التي حصلت على الإطلاق. ولمحاولة تكريم كل الذين شاركوا في برنامج "أبولو"، أردنا أن ننتج شيئا يناسب الحجم الهائل لهذا الجهد".

وتعد الصورة الرئيسية التي صورّتها الفسيفساء، واحدة من أكثر الصور الرمزية على الإطلاق التي التُقطت من مهام "أبولو".

ويمكن رؤية الفسيفساء الرائعة عبر هذا الرابط.

المصدر: ديلي ميل