وحدة الحماية الجديدة فوق تشرنوبل تدخل الخدمة

ذكرت مصادر لقناة RT أن وحدة الحماية الجديدة المبنية على شكل قوس فوق الوحدة الرابعة لمفاعل تشرنوبل دخلت الخدمة رسميا.

وفي منشور على "فيسبوك" قال كبير المستشارين للعلاقات الخارجية في البنك الأوروبي، أنطون أوسوف: " اليوم وبعد مرور 22 سنة على تأسيس الجمعية المختصة بتغطية الأجزاء المتضررة في مفاعل تشرنوبل دخل البناء الواقي للوحدة الرابعة في المفاعل الخدمة رسميا وتم تسليمه لأوكرانيا، الجمعية ساهمت بجمع 1.5 مليار يورو لمشروع البناء المذكور، والبنك الأوروبي ساهم بدفع 700 مليون يورو منها.. هذا البناء سيخدم 100 عام ريثما تحل مشكلة تفكيك الوحدة الرابعة في المفاعل".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، فلاديمير غرويسمان، قد زار موقع البناء في أبريل الفائت وتفقد سير الأعمال هناك، حيث كانت وحدة الحماية حينها قد خضعت لاختبارات لتفقد عملها استمرت لـ 72 ساعة.

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وتجدر الإشارة إلى أن كارثة مفاعل تشرنوبل الشهيرة، والتي تعتبر أكبر كارثة نووية على الإطلاق كانت قد بدأت في الـ 26 من أبريل عام 1986، حينما انفجرت الوحدة الرابعة في المفاعل، ليتسبب الانفجار بقتل 36 شخصا على الفور، وإصابة 2000 آخرين معهم، لتنتقل الآثار بعدها إلى الآلاف من الذين تعرضوا للإشعاع في المناطق المجاورة.

المصدر: RT